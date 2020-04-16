Коронавирус во время беременности: в Минздраве рассказали, что делать женщинам при подозрении на болезнь
В Центре общественного здоровья обнародовали механизм оказания медицинской помощи беременным с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщается на странице ЦОЗ в Facebook.
В учреждении подчеркивают, что беременные женщины не являются более восприимчивыми к COVID-19, чем другие люди. В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онконедугами, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное.
"Сейчас зафиксировано только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств относительно антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", - говорится в сообщении.
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Специалисты отмечают, что женщинам с симптомами коронавируса следует самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом. Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом.
Для диагностики COVID-19 приемное отделение должно иметь:
- экспресс-тесты на новый коронавирус и грипп;
- пробирки для вирусологического исследования с транспортной средой;
- контейнеры для их транспортировки.
"Избирать тактику родов следует с учетом акушерских показаний, кроме случаев, когда у женщины дыхательная недостаточность, что требует немедленного родоразрешения. Во время кесарева сечения следует осуществлять спинальную или эпидуральную анестезию. Избегайте общей анестезии, кроме стандартных показаний к ее проведению. Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты", - рассказали в учреждении.
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