Зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди пограничников

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, устанавливается круг всех лиц, с которыми пограничник контактировал.

Среди военнослужащих Государственной пограничной службы зафиксирован первый случай заболевания COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой.

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Тогда врачи диагностировали у него острое респираторное заболевание и сразу провели экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат.

"После этого во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты подтверждили наличие у него заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме, а Госпогранслужба поддерживает связь с врачами для обеспечения военнослужащих всем необходимым.

Кроме того, устанавливается круг всех лиц, с которыми пограничник контактировал. Также в подразделении проведены меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в т.ч.по самоизоляции и обсервации персонала.

В ГНСУ отметили, что с середины февраля из-за контакта с лицами, у которых в последующем подтверждалось заболевание коронавирусом, более 300 пограничников находились под наблюдением врачей на самоизоляции или обсервации в лечебных учреждениях.