В Днепре 30 медиков больницы Мечникова уже неделю живут в отделении из-за коронавируса

Медики общаются с родными только по телефону или с помощью видеосвязи, на улицу почти не выходят, еду им привозят в отделение.

В Днепре медики больницы им. Мечникова уже неделю живут в отделении, после того как в больницу попала первая инфицированная коронавирусом женщина.

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Об этом сообщает корреспондент "112 Украина". Три смены медиков живут в отделении интенсивной терапии. Помещение поделили на "чистую" зону (ординаторская, где медики живут) и "грязную" зону (зона, где находятся больные коронавирусом пациенты). Зайти в "грязную" зону медики могут лишь в защитных костюмах, а выйти - после дезинфекции.

Связь между работниками больницы, которые находятся в разных зонах, происходит только по рации.

Одной из первых в "грязную" зону зашла анестезиолог Наталья Бонадига, которая проработала в реанимации около 20 лет. Она, как и другие медики, которые заходят в эту зону, надевает трехслойный водонепроницаемый костюм, две пары перчаток и пару бахил. На весь этот процесс одевания необходимо потратить минимум 15 мин.

В таком снаряжении жарко, потому что материал не пропускает воздух. Во время шестичасовой смены врачам запрещено прикасаться к лицу и поправлять маску, даже если она жмет. Есть и пить во время смены тоже не разрешается.

"Я анестезиолог и неоднократно сталкивалась с лечением пневмонии. Решила, что я буду здесь нужна и пошла в группу не задумываясь. Были сомнения, у меня есть маленький ребенок. Ребенок в надежных руках", - сказала Наталья Бонадига.

Она добавила, что медики общаются с родными только по телефону или с помощью видеосвязи, на улицу почти не выходят, еду им привозят в отделение.

Как сообщал УНИАН, в Украине за последние сутки зафиксированы 392 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране подтверждены 3794 случая. Из них 108 летальных, еще 143 пациента выздоровели.