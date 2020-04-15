В Коростене на Пасху запретили посещать храмы и закроют все магазины

В городе уже насчитывается 46 больных коронавирусом. Коростень сейчас - основной очаг распространения этой болезни в Житомирской области.

В городе Коростень Житомирской области, где уже зарегистрировано 46 инфицированных коронавирусом, на Пасху запретили посещать храмы; также в выходные не будут работать магазины в городе, в том числе продуктовые.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook в видеообращении сообщил Коростенский городской голова Владимир Москаленко.

По его словам, такое решение приняла 15 апреля городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Мы сейчас категорически запрещаем на Пасху посещать храмы и проводить богослужения для коростенцев. Увеличение массы людей при проведении религиозных обрядов даст еще в десятки раз больше заболеваемости», - отметил он.

Москаленко добавил, что в городе в выходные (с 18 апреля по 20 апреля включительно) закроют все магазины, любая торговля будет запрещена.

«Магазины работать не будут. У вас остались четверг и пятница, вы можете пойти скупиться, если есть такая необходимость. Мы хотим ограничить скопление людей», - отметил он.

По данным мэра Коростеня, сейчас в городе зафиксировано 46 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 16 - за последние сутки.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля на Житомирщине выявили очаг заболевания COVID-19 в городе Коростень. Этот город сейчас является основным центром распространения этой болезни на Житомирщине. Всего, по информации ОГА, по состоянию на 15 апреля, на Житомирщине зарегистрировано в общей сложности 134 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, среди которых 4 - летальные.