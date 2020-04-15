Кабмин включил в программу "Доступные лекарства" препараты для лечения ревматических заболеваний

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Кабинет министров Украины включил в программу реимбурсации (компенсации стоимости) препараты для лечения ревматических заболеваний.

"Проектом предлагается расширить программу реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" лекарственными средствами для лечения ревматических болезней и ввести отпуск данной группы препаратов по электронным рецептам. В частности, перечень международных не патентованных названий лекарственных средств предлагается дополнить разделом "ревматические болезни", который будет включать в себя такие препараты, как "Хлорохин" и "Гидроксихлорохин", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

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Реимбурсация - это механизм полной или частичной оплаты лекарственных средств, включенных в детализированного описания из бюджета.

Справка УНИАН. Во время пандемии коронавируса «Плаквенил», содержащий действующее вещество гидроксихлорохин, начали использовать для лечения пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19. Это привело к ажиотажу вокруг этого медикамента в аптеках.

По словам главы Минздрава Степанова, в Украине около 14 тыс. больных системной красной волчанкой.

8 апреля Степанов заявил, что в Минздраве договорилось с компанией-производителем «Плаквенила» о поставке дополнительной партии препарата по всей стране.