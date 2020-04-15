В Минздраве оказание стоматологических услуг назвали грубым нарушением карантина

В ведомстве подчеркивают, что на период действия карантина учреждения здравоохранения должны временно прекратить плановые приемы, за исключением неотложных случаев.

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что предоставление стоматологических услуг в период противодействия коронавирусу является грубым нарушением карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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"Минздрав предостерегает: предоставление плановой стоматологической помощи во время карантина подвергает риску пациентов и врачей", - говорится в сообщении.

В частности, стоматологические услуги предусматривают близкий контакт, который может привести к заражению пациента или медработника коронавирусом.

"На период действия карантина учреждения здравоохранения должны временно прекратить плановые приемы. Исключения составляют ургентные (неотложные) случаи", - заявили в Минздраве.

При этом подчеркивается, что 9 апреля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области было принято неправомерное решение об отмене запрета на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии.

"Министр здравоохранения Максим Степанов акцентировал внимание руководителя ликвидационных работ во Львовской области, это является грубым нарушением карантина. Установленные рекомендации и правила карантина должны выполняться всеми без исключения медицинскими учреждениями и врачами, пока сохраняется опасность распространения COVID-19", - добавили в Минздраве.

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