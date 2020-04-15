Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику инфицирования в Испании - ОП

В Офисе президента призвали украинцев беречь себя, оставаться дома и не дать возможности произойти трагедии.

Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании, которая сейчас на втором месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом.

«Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству заболевших», - сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

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В Офисе президента призвали украинцев беречь себя, оставаться дома и не дать возможности произойти трагедии.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано уже 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зарегистрировано 392 новых случая.

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