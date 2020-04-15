В Раде планируют усилить ответственность за незаконный вывоз противоэпидемических товаров

Осуществление досудебного расследования такого преступления предполагается отнести к компетенции следователей органов безопасности.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует ужесточить уголовную ответственность за незаконный вывоз из Украины товаров противоэпидемического назначения.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Отмечается, что комитет на заседании 15 апреля в режиме видеоконференции рассмотрел подготовленный ко второму чтению проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения", №3271.

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В комитете напомнили, что документ направлен на предотвращение незаконного вывоза через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию.

Проектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 201-2 и установить уголовную ответственность за вывоз в значительном или крупном размерах через таможенную границу Украины в обход таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, и вывоз которых гражданами не допускается.

Документом также предложены изменения в абзац первый части второй статьи 216 Уголовного процессуального кодекса, которым предлагается осуществления досудебного расследования преступления, предусмотренного статьей 201-2 УК в редакции проекта закона, отнести к компетенции следственных органов безопасности.

Председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов доложил о проработанных подкомитетом предложениях, которые поступили от субъектов законодательной инициативы. Он сообщил, что предложения сводились к тому, чтобы ограничить в определенном времени действие этой законодательной нормы.

По его словам, все они являются актуальными, однако учесть их в предложенном тексте невозможно, поскольку разрушается цель законопроекта.

Так, в редакции, принятой в первом чтении, проект должен обеспечить предотвращение незаконного вывоза через таможенную границу товаров противоэпидемического назначения, когда ситуация не наступила, и правительство имеет право принимать ограничения на экспорт, когда еще нет карантина и когда нет чрезвычайной ситуации или не введен чрезвычайное положение. То есть, сработать на опережение, ограничить экспорт противоэпидемических средств, и таким образом, подвести статью под ответственность тех, кто будет нарушать, пояснили в комитете.

Бакумов также отметил, что к законопроекту есть некоторые вопросы по процедуре и по "составляющей объективной стороны преступления".

Так, подкомитет предложил включить в текст проекта поправку относительно заслушивания информации о ходе выполнения этого закона в отчет о ходе и выполнении Программы деятельности Кабинета министров 2020 года и "внести изменения в пункт 1 статьи 201-2, которыми исключить из текста слова "гражданами".

Члены комитета при обсуждении высказали замечания к предложенным позициям и сомнения относительно необходимости введения такой уголовной ответственности на неопределенный срок, говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения, 13 голосами "за" при 9 воздержавшихся было принято решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3271 во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета.