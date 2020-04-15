В Раде планируют усилить ответственность за незаконный вывоз противоэпидемических товаров
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует ужесточить уголовную ответственность за незаконный вывоз из Украины товаров противоэпидемического назначения.
Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
Отмечается, что комитет на заседании 15 апреля в режиме видеоконференции рассмотрел подготовленный ко второму чтению проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения", №3271.
Читайте такжеСтепанов сообщил о "коронавирусном" антирекорде в Украине и обратился к украинцам
В комитете напомнили, что документ направлен на предотвращение незаконного вывоза через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию.
Проектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 201-2 и установить уголовную ответственность за вывоз в значительном или крупном размерах через таможенную границу Украины в обход таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, и вывоз которых гражданами не допускается.
Документом также предложены изменения в абзац первый части второй статьи 216 Уголовного процессуального кодекса, которым предлагается осуществления досудебного расследования преступления, предусмотренного статьей 201-2 УК в редакции проекта закона, отнести к компетенции следственных органов безопасности.
Председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов доложил о проработанных подкомитетом предложениях, которые поступили от субъектов законодательной инициативы. Он сообщил, что предложения сводились к тому, чтобы ограничить в определенном времени действие этой законодательной нормы.
По его словам, все они являются актуальными, однако учесть их в предложенном тексте невозможно, поскольку разрушается цель законопроекта.
Так, в редакции, принятой в первом чтении, проект должен обеспечить предотвращение незаконного вывоза через таможенную границу товаров противоэпидемического назначения, когда ситуация не наступила, и правительство имеет право принимать ограничения на экспорт, когда еще нет карантина и когда нет чрезвычайной ситуации или не введен чрезвычайное положение. То есть, сработать на опережение, ограничить экспорт противоэпидемических средств, и таким образом, подвести статью под ответственность тех, кто будет нарушать, пояснили в комитете.
Бакумов также отметил, что к законопроекту есть некоторые вопросы по процедуре и по "составляющей объективной стороны преступления".
Так, подкомитет предложил включить в текст проекта поправку относительно заслушивания информации о ходе выполнения этого закона в отчет о ходе и выполнении Программы деятельности Кабинета министров 2020 года и "внести изменения в пункт 1 статьи 201-2, которыми исключить из текста слова "гражданами".
Члены комитета при обсуждении высказали замечания к предложенным позициям и сомнения относительно необходимости введения такой уголовной ответственности на неопределенный срок, говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения, 13 голосами "за" при 9 воздержавшихся было принято решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3271 во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета.