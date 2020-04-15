Украина отправила в Италию еще одну партию антисептиков

Груз с дезинфицирующей жидкостью отбыл сегодня утром в Рим.

Украина отправила в Италию вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"Для борьбы с коронавирусной инфекцией Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи. 15 апреля на рассвете груз с дезинфицирующей жидкостью вылетел в Рим", - говорится в сообщении.

Так, гуманитарную помощь в Итальянскую Республику МВД направляет в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского от 3 апреля 2020 года № 129 и распоряжением Кабинета министров от 6 апреля № 381-р.

Груз сопровождают сотрудники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Украина уже отправила в Италию 5 тонн специальных санитайзеров для дезинфекции больниц и рук медицинских работников.

По последним официальным данным, количество умерших от коронавирусной инфекции в Италии с момента вспышки вируса увеличилось до 21 тысячи 67 человек. В этой стране подтверждено инфицирование коронавирусом у 104 тысяч 291 человека. Излечились от коронавирусной инфекции 37 тысяч 130 человек.

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