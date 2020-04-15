На Харьковщине от COVID-19 умерла первая пациентка

71-летнюю женщину госпитализировали в больницу с двусторонним воспалением легких.

В Харьковской области умерла пациентка, у которой ранее диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 15 апреля (онлайн)

71-летнюю женщину госпитализировали в больницу с двусторонним воспалением легких. Экспресс-тесты дважды показали отрицательный результат, однако проверка с помощью ПЦР-систем подтвердила опасную болезнь.

У женщины, кроме того, был сахарный диабет, кардиосклероз и гипертония.

В то же время в регионе выздоровел первый больной коронавирусом харьковчанин в возрасте 26-27 лет, который вернулся в Украину из Франции. Пациент лечился дома под наблюдением врачей.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, умерли 108 человек. За последние сутки зафиксировано 392 новых случая.