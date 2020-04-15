В Хмельницком в выходные остановят весь общественный транспорт

Также на Пасху в Хмельницком будут закрыты продуктовые магазины, будут работать только аптеки и АЗС.

В Хмельницком с 17.00 субботы, 18 апреля, и до 24:00 понедельника, 20 апреля, будет полностью остановлено движение общественного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил городской голова Александр Симчишин во время онлайн-брифинга с журналистами.

По его словам, в эти часы будут действовать отдельные спецрейсы для подвоза медицинских работников.

Со вторника, 21 апреля, движение общественного транспорта в Хмельницком планируют возобновить.

Кроме этого, на Пасху, 19 апреля, в Хмельницком закроются все магазины, в том числе продуктовые. Позволят работать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю горючим, лекарственными средствами и медицинскими принадлежностями.

«Решение комиссии областной комиссии ТЭБ и ЧС от 14 апреля касается запрета работы предприятий торговли всех форм собственности. В принципе под это подпадают и супермаркеты», - отметил мэр.

Ожидается, что в понедельник, 20 апреля, торговые учреждения возобновят свою работу.

Как сообщал УНИАН, утром 14 апреля, в Хмельницкой области зафиксировано 35 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели три человека, умерли - два.