ПЦР-тесты на коронавирус делают только пациентам с симптомами - Кличко

Также методом ПЦР тестируют людей, которые контактировали с больными, или недавно вернулись из-за границы.

Киевский городской голова Виталий Кличко отмечает, что тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на инфицирование коронавирусом делают лицам с симптомами COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос, какое количество ПЦР-тестов в Киеве, какие страны их поставляют и кого тестируют этим методом.

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«Тестирование ПЦР на COVID-19 делают только тем, у кого есть симптомы болезни. Или тем, кто недавно вернулся из-за границы либо контактировал с больными людьми», - уточнил Кличко.

Мэр напомнил, что сначала врачи с помощью тестов исключают инфицирование другими видами вируса. В случае, если не подтверждено другого вирусного заболевания, материал передают для тестирования на коронавирусную инфекцию. Именно такой алгоритм рекомендует ВОЗ.

Городской голова отметил, что лабораторно исследуют ПЦР-тесты в Киеве в Александровской больнице, городской больницы №4 и Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины.

«ПЦР-тестов в столице сделали уже более 4 тысяч. Мы постоянно покупаем необходимые реагенты и сами тесты. В основном, это производство - Китай и Южная Корея. Сейчас в городе еще есть запас ПЦР-тестов, и их около тысячи. И уже сегодня мы ожидаем очередную партию этих тестов», - добавил Кличко.

Он напомнил, что ПЦР считают точной оценкой. «Метод позволяет выявить вирус, даже если в пробе всего одна-единственная молекула этого генома. Поэтому делают такие тесты только в лабораториях, где есть все необходимые реагенты и необходимое оборудование», - подчеркнул Кличко.

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