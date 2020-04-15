В Николаеве зафиксирован первый случай заболевания COVID-19
12:22, 15 апреля 2020Страна
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В Николаевской области на данный момент 22 больных.
REUTERS
В Николаеве подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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Об этом сообщает оперативный штаб при главном государственном санитарном враче Николаевской области, передает пресс-служба ОГА
Всего по состоянию на 09:00 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
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