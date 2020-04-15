За сутки в Киеве коронавирусом заболел 61 человек
12:09, 15 апреля 2020Страна
199 0
Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
В Киеве зафиксировано еще 61 случай заболевания коронавирусом \ фото УНИАН
За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина. Один случай - летальный.
Читайте такжеВ Украине коронавирусом заболели 260 детей и 684 медика - Минздрав
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.
В частности заболели:
- 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет
- 29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет
- 6 детей.
"В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.
Мэр также отметил, что из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, еще 1 – в Киево-Печерской Лавре. И 3 – в Ионинском монастыре.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter