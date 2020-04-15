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За сутки в Киеве коронавирусом заболел 61 человек

12:09, 15 апреля 2020
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В Киеве зафиксировано еще 61 случай заболевания коронавирусом \ фото УНИАН

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

В частности заболели:

  • 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет
  • 29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет
  • 6 детей.

"В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, еще 1 – в Киево-Печерской Лавре. И 3 – в Ионинском монастыре.

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