За сутки в Киеве коронавирусом заболел 61 человек

Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина. Один случай - летальный.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

В частности заболели:

26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет

29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет

6 детей.

"В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, еще 1 – в Киево-Печерской Лавре. И 3 – в Ионинском монастыре.