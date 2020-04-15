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Коронавирус в Украине: Минздрав назвал количество госпитализированных и тех, кто лечится амбулаторно

11:48, 15 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

По данным ЦОЗ, всего в Украине исследовано 39 тыс. 84 образца на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

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«На амбулаторном лечении 2145 пациентов. Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)», - говорится в сообщении.

В то же время 143 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, умерли 108 человек. За последние сутки зафиксировано 392 новых случая.

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