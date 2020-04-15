Украина закупит более 800 аппаратов ИВЛ для противодействия коронавирусу

Минздрав изучает возможности для закупки и использования отечественных аппаратов ИВЛ.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Украина дополнительно закупит 838 аппаратов искусственной вентиляции легких для противодействия COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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«На сегодняшний день мы полностью обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких что касается нынешнего состояния, я имею в виду, если мы посмотрим на количество людей, которые находятся на ИВЛ и на сегодняшний день наши мощности», - отметил он.

Однако, по словам Степанова, Украина должна готовиться к разному развитию событий. «К двум тысячам аппаратов ИВЛ, которые сегодня есть в 242 больницах, мы дополнительно закупаем еще аппараты», - отметил он.

Министр сообщил о достижении договоренности с Европейским инвестиционным банком об использовании дополнительных кредитных средств для закупки 838 аппаратов ИВЛ.

По его словам, переговоры о закупке провели министерства здравоохранения и социального развития территорий.

При этом Степанов отметил, что Минздрав изучает возможности для закупки и использования отечественных аппаратов ИВЛ.

«Я считаю, что мы должны делать все, чтобы развивать собственное производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Действительно существуют несколько производителей, мы сейчас в срочном порядке в сжатые сроки проводим тестирование (отечественных ИВЛ - УИНАН) со специалистами - анестезиологами, реаниматологами для того, чтобы они полностью соответствовали нашим потребностям», - сказал он.

Министр выразил уверенность, что Минздрав найдет варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ украинского производства.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 апреле зафиксировано уже 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зарегистрировано 392 новых случая.

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