Коронавирус на Ривенщине: из-за нехватки медиков больницы готовы принимать на работу волонтеров (видео)

Сейчас в области COVID-19 зафиксировали у 32 врачей.

В Ровенской области сложилась критическая ситуация с эпидемией – там вирус косит медиков.

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Как сообщается в сюжете ТСН, в настоящее время в области 32 больных врача, половина - из областной больницы. В инфекционном отделении городской опорной больницы не хватает свободных рук – там готовы брать на работу волонтеров. Одни работники увольняются, а другие вынуждены сидеть на карантине с детьми.

Случаи инфицирования медиков есть по всей Ровенской области. Последние подтвержденные – трое работников гинекологического отделения больницы Здолбунова. Стремительно увеличивается количество больных на Прикарпатье.

Растет количество больных и на Буковине. Чиновники обвиняют жителей в том, что они не соблюдали карантин и массово пошли в церковь на Вербное воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Украине среди пораженных коронавирусной болезнью 260 детей и 684 медицинских работника.

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