Степанов сообщил о "коронавирусном" антирекорде в Украине и обратился к украинцам

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 61 лицо.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки по сравнению с предыдущими составляет 11,2%.

Читайте такжеВ ВСУ за сутки зафиксировали четыре новых случая COVID-19

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев у нас зарегистрировано в городе Киеве – это 61 человек, прирост активных подтвержденных активных болезней за сутки по сравнению с предыдущими сутками у нас +11,2%», - сообщил он.

«Учитывая антирекорд количества заболеваний, мы настоятельно призываем всех праздновать Пасху дома. Власть обеспечила полную возможность онлайн и телевизионных трансляций. Это очень важно для нашего здоровья и нашей жизни», - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 апреля уже зафиксировано 3 тысячи 764 случая коронавирусной болезни COVID-19.