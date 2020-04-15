В Полтавской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В общем в Полтавской области зарегистрировано 26 больных коронавирусом.

Полтавской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса.

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Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в соцсети. В частности, умер мужчина 84 лет, который болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился только 13 апреля. Был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение ЛИЛ «Кременчугская». ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.

Похоронные мероприятия состоятся в соответствии с установками Мнздрава.

Мэр добавил, что кременчугские коммунальщики всем обеспечены и готовы к такой ситуации.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Полтавской области зарегистрировано 26 больных коронавирусом.