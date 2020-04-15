В ВСУ за сутки зафиксировали четыре новых случая COVID-19
В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания COVID-19, за последние сутки подтверждено 4 новых случая.
Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
«На 7:00 15 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один человек выздоровел и один скончался», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 47 человек.
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За сутки подтверждено 4 новых случая заболевания COVID-19: 1) у военнослужащего Житомирского гарнизона, с 8 апреля находился на изоляции после контакта с больным лицом, а 14 апреля был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя, состояние его здоровья удовлетворительное;
2) военнослужащего Одесского гарнизона, который с 9 апреля находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом «пневмония», его состояние средней степени тяжести;
3) военнослужащего Винницкого гарнизона, который с 11 апреля находился на самоизоляции в связи с контактированием с инфицированным лицом, его состояние удовлетворительное, он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы;
4) военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который с 7 апреля находится на лечении в Черновицкой областной клинической больнице с диагнозом «подозрение на COVID-19», состояние его здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.
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В командовании отметили, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с самыми близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми они общаются ежедневно или проживают вместе.
Командование медицинских сил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.
Как известно, по состоянию на утро 14 апреля в Вооруженных Силах Украины было зарегистрировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них один человек выздоровел, один - умер.
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