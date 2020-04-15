Говорить о выходе из карантина пока нецелесообразно - глава Минздрава

Выход Украины из карантина возможен лишь в случае устойчивого снижения заболеваемости COVID-19.

Украине рано выходить из карантина из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Учитывая сегодняшний антирекорд заболеваемости, считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, рассматриваем при каких условиях это возможно в Украине, и могу уверенно сказать: это возможно, только когда мы будем видеть постоянное снижение заболеваемости COVID-19", - заявил он.

Степанов также отметил, что Минздрав постоянно анализирует опыт других стран относительно механизмов и этапов выхода из карантина.

Министр отметил, что выход из карантина в Украине будет "максимально комфортным", но только после того, как Минздрав увидит, что "для этого есть возможность в нашей стране".

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Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Также Кабмин усилил карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; запрещено самовольно покидать места обсервации.

8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мероприятий и скорее всего продлит их действие до мая, а в случае положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет "перезапускать" экономику.

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