На Львовщине зафиксировано уже более 150 случаев инфицирования коронавирусом
Во Львове и Львовской области зафиксировано 152 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Львова, руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галину Сличную.
По ее словам, по состоянию на 08:00 в городе и области подтверждено 152 случая COVID-19, из них 6 - летальные.
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Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 926 человека, госпитализированы - 259, на амбулаторном лечении - 667 человек, выписаны - 170 человек. Сейчас в больницах находится 89 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - три человека.
Всего с начала эпидемии, от коронавирусной инфекции умерли 6 человек, столько же выздоровели.
«По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры во Львове провели 146 ПЦР-тестов, из которых 16 - положительные», - добавили в горсовете.
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