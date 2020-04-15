В Минздраве рассказали, кому не нужно делать тесты на коронавирус (видео)

Если симптомов заболевания нет - идти в больницу не стоит.

Делать тест на коронавирус не стоит тем, кто подозревает, что уже переболел COVID-19.

Об этом заявил руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает ТСН.

По его словам не следует идти в больницу, если нет симптомов COVID-19 или этого не требует состояние здоровья.

"Сейчас в государстве есть тест-системы, которые определяют факт наличия коронавирус. Когда человек переболел, то нужно искать антитела, которые остались уже после перенесенной болезни. Сейчас антитела определяют только быстрые тесты. ПЦР-исследования не покажут наличие вируса, если человек перенес инфекционную болезнь", - говорит Кузин.

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Он также отмечает, что экспресс-тесты не показывают 100-процентного результата.

"В зависимости от типа иммуноглобулина они дают от 70 до 90 процентов результата. Впрочем, по данным, которые мы сейчас получаем, могу сказать, что адекватность или чувствительность не выше 60 процентов", - заявил Кузин.

Ранее в Минздраве рассказали, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы.

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