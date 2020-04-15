Во Львовской области подозревают наличие коронавируса у почти полторы сотни человек

От болезни скончались пятеро жителей региона.

Во Львовской области на наличие коронавирусной болезни проверяют 143 человека.

Об этом вечером во вторник сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

По данным ОГА, в период с 16:30 по 22:00 14 апреля в области с подозрением на коронавирус обратилось еще 60 человек.

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"Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 88 человек. На самоизоляции находятся 666 человек. За все время выписаны - 170 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 18 пациентов состояние тяжелое. 3 пациента на аппарате ИВЛ. Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID - 19 обратилась 924 человека. За все время всего у 645 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус", - говорится в сообщении.

Подтверждена болезнь у 136 жителей региона, умерли пять человек. "Семь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 6 пациентов выздоровели", - добавили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, во Львове минувшей ночью скончался 71-летний мужчина, у которого подозревают COVID-19.

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