В одной из райбольниц Хмельницкой области COVID-19 выявили у восьми медиков

Они находятся в самоизоляции.

На Хмельнитчине в Чемеровецкой центральной районной больнице у восьмерых медиков ПЦР-тесты показали положительный результат на COVID-19.

Читайте такжеВ Николаевской области заявили о 14 больных коронавирусом, Минздрав сообщает о 5Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Роман Примуш во время онлайн-брифинга.

По его словам, это медицинское учреждение приостанавливает прием больных, а те, что остались (около 50 пациентов - УНИАН) должны сдать ПЦР-тесты и в случае негативных результатов будут переведены на дальнейшее лечение в другие медучреждения области.

Что касается здоровья больных медиков, то их состояние легкое, они находятся в самоизоляции. У остального медпорсонала отобраны анализы на лабораторные исследования.

“По предварительным данным, заражение врачей произошло от первой больной, которая лежала в Чемеровецкой больнице. У женщины диагностировали пневмонию, а позже обнаружили еще и коронавирус”, - сказал в комментарии УНИАН чиновник.

Роман Примуш подчеркнул, что, начиная с 14 апреля, на Хмельнитчине будут тестировать всех больных пневмонией с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Ранее УНИАН сообщал, как в Кременчуге изготовили первую герметичную капсулу для транспортировки больных COVID-19.