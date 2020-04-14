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В Кременчуге изготовили первую герметическую капсулу для транспортировки больных COVID-19 (фото)

22:04, 14 апреля 2020
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Герметическая капсула / фото Полтавской ОГА

Читайте также"Будет продолжаться": социолог спрогнозировал темпы распространения коронавируса в УкраинеОб этом УНИАН сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, первую герметическую капсулу для транспортировки больных COVID-19 изготовила кременчугская компания «Креатив-агромаш», которая занимается производством силосов и резервуаров для хранения различных веществ.

Руководитель работ Юрий Андриевский рассказал УНИАН, что капсула весит 16 кг, изготовлена из герметического материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в изолятор встроены рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

Сотрудники центра экстренной медицины имели возможность транспортировать мнимого больного в капсуле, фиксировали транспортный изолятор в «скорой» и подавали в него кислород.

«Прошло всего 7 дней от идеи о создании транспортного изолятора до его появления. После тестирования первый экспериментальный образец направили на доработку и впоследствии вернут в Полтаву», - сообщил руководитель отдела медицины катастроф Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимир Мохначев.

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