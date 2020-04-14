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В Хмельницкой области обнаружили первый случай COVID-19 у полицейского

21:10, 14 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеПодозревают коронавирус: во Львове в больнице умер пенсионерКак сообщили УНИАН в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, правоохранитель возглавляет один из отделов Главного управления Нацполиции в области. Сейчас его состояние легкое, он находится в самоизоляции.

Вероятное заражение коронавирусной инфекцией у полицейского могло произойти через контакт с близкой родственницей из Чемеровецкого района Хмельницкой области, которая сначала заболела пневмонией, а впоследствии у нее диагностировали COVID-19.

В областном штабе добавили, что тестирование на коронавирус должны пройти все контактные лица, которые коммуницировали с указанным полицейским.

В целом на утро 14 апреля в Хмельницкой области зафиксировано 35 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19. Из них 3 выздоровел, 2 летальных случая, 1 - на контроле Черновицкого лабораторного центра.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине растет количество людей, которые побороли COVID-19.

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