В Хмельницкой области обнаружили первый случай COVID-19 у полицейского

Состояние больного легкое, он находится в самоизоляции.

Сегодня в Хмельницкой области выявлен первый случай заболевания COVID-19 у работника полиции.

Читайте такжеПодозревают коронавирус: во Львове в больнице умер пенсионерКак сообщили УНИАН в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, правоохранитель возглавляет один из отделов Главного управления Нацполиции в области. Сейчас его состояние легкое, он находится в самоизоляции.

Вероятное заражение коронавирусной инфекцией у полицейского могло произойти через контакт с близкой родственницей из Чемеровецкого района Хмельницкой области, которая сначала заболела пневмонией, а впоследствии у нее диагностировали COVID-19.

В областном штабе добавили, что тестирование на коронавирус должны пройти все контактные лица, которые коммуницировали с указанным полицейским.

В целом на утро 14 апреля в Хмельницкой области зафиксировано 35 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19. Из них 3 выздоровел, 2 летальных случая, 1 - на контроле Черновицкого лабораторного центра.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине растет количество людей, которые побороли COVID-19.