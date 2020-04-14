В аннексированном Крыму зафиксировали 40 случаев COVID-19
18:18, 14 апреля 2020Страна
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Оккупационные власти сообщили о 340 выявленных случаях заражения, из них 8 - в Севастополе.
Иллюстрация REUTERS
Во временно оккупированном Россией Крыму зафиксировали 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на временно исполняющего обязанности "главы" оккупационной власти Севастополя Михаила Развожаева.
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Так, новый случай подтвердили в оккупированном Севастополе - это уже восьмой случай в городе.
Таким образом, по состоянию на 14 апреля оккупационные власти сообщили о 340 выявленных случаях заражения, из них 8 - в Севастополе.
Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма решили отправлять всех, кто приезжает в аннексированный регион, на двухнедельную самоизоляцию. Также на аннексированном полуострове решили продлить карантин до конца апреля.
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