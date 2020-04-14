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В аннексированном Крыму зафиксировали 40 случаев COVID-19

18:18, 14 апреля 2020
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на временно исполняющего обязанности "главы" оккупационной власти Севастополя Михаила Развожаева.

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Так, новый случай подтвердили в оккупированном Севастополе - это уже восьмой случай в городе.

Таким образом, по состоянию на 14 апреля оккупационные власти сообщили о 340 выявленных случаях заражения, из них 8 - в Севастополе.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма решили отправлять всех, кто приезжает в аннексированный регион, на двухнедельную самоизоляцию. Также на аннексированном полуострове решили продлить карантин до конца апреля.

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