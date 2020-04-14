В Житомире выздоровел первый больной коронавирусом мужчина
В Житомире выздоровел мужчина, которому первому в городе подтвердили коронавирус.
Об этом он сообщил в Facebook.
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«У меня две новости и обе хорошие. Первая - повторный тест методом ПЦР показал отсутствие вируса в организме. Вторая, и наверное, даже важнее - от меня никто не заразился. Самоизоляция сразу после возвращения из-за границы дала свой результат», - написал местный житель.
По словам мужчины, две недели назад его из-за улучшения состояния здоровья выписали из инфекционного отделения Житомирской больницы №1 домой на самоизоляцию, однако анализы показывали наличие вируса.
Сегодня у мужчины снова взяли повторный анализ на коронавирус. По результатам ПЦР-исследования, по состоянию на 14 апреля вируса в организме обнаружено не было.
Как сообщал УНИАН, 19 марта у жителя Житомира была обнаружена коронавирусная инфекция. Это был первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в городе.
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