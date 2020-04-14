Доктор Комаровский рассказал, можно ли контактировать с носителем коронавируса и не заболеть (видео)

Комаровский назвал условия, при которых человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым

Известный украинский врач Евгений Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.

Об этом доктор рассказал на своем канале в YouTube.

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По словам Комаровского, все зависит от того, насколько выражены симптомы у больного, есть ли защитная маска, а также от так называемого местного иммунитета у людей из его окружения.

“Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое понятие, как местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. На поверхности носа, носоглотки, гортани, бронхов выделяется слизь, в которой содержатся секреторные иммуноглобулины. Они могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, где они пытаются внедрится в организм, - говорит Комаровский. - Если слизь жидкая, в ней факторы местного иммунитета - иммуноглобулины - активны. Если же слизистые пересыхают, местный иммунитет отключается”.

Комаровский советует проветривать и увлажнять помещение, а также много пить, что поможет избежать вируса даже контактируя с его носителем.

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