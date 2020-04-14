"Будет продолжаться": социолог спрогнозировал темпы распространения коронавируса в Украине

По словам Владимира Паниотто, к 30 апреля количество инфицированных составит около 9155 человек.

Эпидемия коронавируса в Украине находится на начальном этапе, и темп распространения инфекции растет.

Об этом заявил глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью НВ.

Согласно предоставленному социологом графику, к 30 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составит около 9155 человек.

«Можно сказать, что у нас есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая, что число заболевших на конец апреля будет значительно меньше, чем 40 тысяч, скорее всего, около 10 тысяч. Плохая, что процесс не достигнет максимума к середине мая, а будет продолжаться. Конечно, это как раз то, чего мы добивались, – растянуть число заболевших по времени. Но что делать с карантином? Он не может быть слишком долгим», – отметил Паниотто.

Социолог выразил надежду, что темп прироста больных COVID-19 в стране начнет снижаться после достижения отметки в «нескольких десятков тысяч инфицированных».

При этом он отметил, что согласен с теми, кто говорит: единственное, чем мы можем компенсировать отсутствие нормальной системы здравоохранения в стране, – это делать более строгий режим карантина, чем в других странах.

«Чтобы растянуть заболевание во времени», – добавил Паниотто.

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