Подозревают коронавирус: во Львове в больнице умер пенсионер

Всего в областной больнице находятся 86 человек, у 37 из которых подтвержден COVID-19.

Во Львове умер 71-летний мужчина, у которого подозревают коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник на своей странице в Facebook.

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По его словам, за сутки в больницу обратились 45 человек, из них 13 были госпитализированы.

Всего в больнице находятся 86 человек, у 37 из которых подтвержден коронавирус. Состояние 20 пациентов оценивается как тяжелое, они ожидают результатов ПЦР-тестирования. Шестеро больных находятся в реанимации, трое из них с подтвержденным COVID-19. Еще трое больных находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано 3 372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.