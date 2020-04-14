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Подозревают коронавирус: во Львове в больнице умер пенсионер

16:33, 14 апреля 2020
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Во Львовской облбольнице умер мужчина с подозрением на коронавирус / фото УНИАН

Об этом сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник на своей странице в Facebook.

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По его словам, за сутки в больницу обратились 45 человек, из них 13 были госпитализированы.

Всего в больнице находятся 86 человек, у 37 из которых подтвержден коронавирус. Состояние 20 пациентов оценивается как тяжелое, они ожидают результатов ПЦР-тестирования. Шестеро больных находятся в реанимации, трое из них с подтвержденным COVID-19. Еще трое больных находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано 3 372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

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