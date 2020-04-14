В Житомирской области 13 медиков заболели коронавирусной инфекцией
В Житомирской области коронавирусом заболели 13 медиков, 12 из которых заразились за пределами больницы.
В больнице могла заразиться младшая сестра. В областной больнице назначили проверку по обеспечению медиков, об этом заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в эфире "112 Украина".
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"Только один случай, младшая сестра инфекционного отделения одной из больниц, возможно, заболела в больнице. Устанавливаются контактные лица, отрабатываем согласно алгоритму, который разработан. У нас все медики в удовлетворительном состоянии, из них в больнице находятся 2 в стационаре, а 1 – на амбулаторном лечении", - сказал Виталий Бунечко.
Как сообщал ранее УНИАН, в Минздраве рассказали, сколько пациентов выдержит медицина и показали это на инфографике.
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