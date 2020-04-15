Гастрит – симптомы, лечение гастрита

Во время лечения пациенты с гастритом должны позаботиться о правильном питании.

Гастрит возникает при раздражении слизистой оболочки желудка. Гастрит и его симптомы медикаментозно лечат только по назначению врачей. Запущенный гастрит может вызвать желудочную язву и другие заболевания кишечника.

Гастрит также лечат диетой. В то же время хронический атрофический гастрит является предраковым состоянием желудка, поэтому обследование таких пациентов крайне важно и необходимо.

На фоне этого развивается рефлюкс гастрита, способствующий развитию опухолей. Появление хронического гастрита может быть следствием патологического процесса или возрастных инволюционных изменений.

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Как лечить гастрит

Для лечения гастрита, в зависимости от формы заболевания, врач может назначать такие медикаменты: средства, нормализующие кислотность; лекарства против изжоги; средства, вяжущие и уменьшающие воспаление; антибактериальная терапия; ферментные средства; спазмолитики. Медицинского сопровождения нуждаются также эрозивный гастрит и гастрит с пониженной кислотностью.

Во время лечения пациенты с гастритом должны позаботиться о правильном питании. Рекомендуется пить воду и настой шиповника, кушать супы; отварное мясо, яйца; полностью отказаться от жирного и соли.

При гастрите с повышенной кислотностью следует снизить активность желудочного сока, в частности избегать пищи с высоким содержанием грубых пищевых волокон, которые могут механически травмировать слизистую оболочку желудка; цитрусовые; наваристые бульоны; газированные напитки, соки, крепкий чай и кофе; грибы; черный хлеб.

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При гастрите с недостаточной секрецией желудочного сока нужно отдавать предпочтение вареной либо запеченной пище.

При остром гастрите или обострении хронического заболевания нельзя пить алкоголь и курить. Эти вредные привычки обостряют симптомы заболевания и делают невозможным полноценное лечение и выздоровление. Правильное питание и здоровый образ жизни – основа лечения и профилактики гастрита.

Гастрит: симптомы

Основные признаки гастрита это:

кислый привкус во рту, изжога;

боль в области желудка, чувство тяжести, переполнения желудка, вздутие живота;

икота, отрыжка воздухом, тухлым, плохой запах изо рта;

тошнота, рвота;

потеря аппетита.

Опасными проявлениями гастрита являются рвота кровью или содержимым подобным кофейной гущи, а также черный кал (называется мелена). Такие признаки требуют немедленно обратиться к врачу.