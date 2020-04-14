38 пациентов с COVID-19 и нехватка медперсонала: в каких условиях лечат больных на коронавирус в киевской городской больнице №4 (видео)

Врачи опасаются вспышки COVID-19 из-за недостатка оборудования.

Карантин в Киеве продолжается, но количество инфицированных коронавирусом с каждым днем растет. В столице есть несколько больниц, которые принимают больных на COVID-19, в частности городская клиническая больница № 4, которая расположена в Соломенском районе столицы.

Именно ее проинспектировал мэр Киева Виталий Кличко. Об этом он рассказал во время онлайн пресс-конференции и показал видео, которое снял в медучреждении.

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Медики рассказали, что в инфекционном отделении больницы на Соломенке сейчас находятся 38 пациентов с коронавирусом. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Каждый день, по словам медиков, в больницу госпитализируют 10-15 пациентов с COVID-19.

Врачи говорят, что на сегодня они обеспечены необходимыми средствами защиты и медикаментами, однако если количество инфицированных в городе резко возрастет, в больнице может не хватить коек для больных. Если же будут развернуты дополнительные койки, то будет нужна и дополнительная аппаратура. Кроме того, есть потребность в медперсонале.

В больнице также рассказали, что инфицированные коронавирусом сразу поступают в изолятор. Также в медучреждении есть кислородная система, к которой могут присоединить сразу два аппарата искусственной вентиляции легких. В больнице имеется семь аппаратов ИВЛ.

По словам мэра, в Киеве обустроили 14 баз в больницах, которые могут одновременно принять более 1 тысячи 700 больных COVID-10. По словам Кличко, в случае необходимости город может развернуть еще 7 тысяч коек.

Как отметил Кличко, как свидетельствует опыт Италии, Испании и США, абсолютно подготовиться к борьбе с COVID-19 невозможно, а минимизировать риск большой пандемии реально. С этой целью в городе ежедневно проходят заседания постоянной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая принимает оперативные решения, исходя из текущей ситуации, разрабатывает дальнейшую стратегию действий.

«В этой ситуации, когда мы можем контролировать распространение вируса, главное - соблюдение ограничительных правил, соблюдение условий самоизоляции и обсервации. Парламент может хоть каждый день повышать штрафы, полиция - ходить и ловить нарушителей в парках, но пока люди сами не поймут, что надо беречься и переждать время дома, вирус будет распространяться", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки еще 56 киевлян заболели на COVID-19, в целом в столице зарегистрировано 551 подтвержденный случай заболевания.

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