В Испании зафиксирован самый низкий прирост числа зараженных за весь период эпидемии

На сегодня жертвами коронавируса в Испании стали 18 065 человек.

За минувшие сутки, 13 апреля, в Испании от коронавируса умерли 567 человек. Этот показатель незначительно вырос в сравнении с предыдущими днями.

Читайте такжеВ Минздраве Испании заявили о достижении пика распространения коронавируса

Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на данные Минздрава Испании. В понедельник сообщалось о 517 смертях за сутки, в воскресенье – о 619 смертях, в субботу – о 510 смертях.

Таким образом, уровень смертности отступил от пикового показателя, зафиксированного 2 апреля. Тогда за сутки умерли 950 человек.

Кроме того, за сутки зафиксировано 3045 новых случаев COVID-19, рост числа зараженных составил 1,8%. Это самый низкий уровень заражения за весь период эпидемии в Испании.

На сегодня жертвами коронавируса в Испании стали 18 065 человек. В стране зафиксировано 172 541 случаев заражения, 67 504 пациента выздоровели и были выписаны из больниц.

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