В Киеве будут отправлять на самоизоляцию сотрудников заведений, где зафиксируют коронавирус – Кличко

Первый пример реализации мероприятия - введение карантина на территории Киево-Печерской Лавры.

В Киеве предприятия или учреждения, где зафиксируют случай заболевания COVID-19, закроют, а сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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«Если на предприятии или в учреждении обнаружат случай заболевания, предприятие закроют. А всех работников отправят на двухнедельную самоизоляцию под контролем врачей. И у нас уже есть такой случай – Киево-Печерская Лавра», - заявил Кличко.

По его словам, контролировать выполнение таких противоэпидемических мероприятий должны Киевский городской лабораторный центр МЗ, главное управление Гоструда в Киевской области и Национальная полиция.

«Решения комиссии по чрезвычайным ситуациям города являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве. Напомню, за нарушение условий карантина, правил противоэпидемических мероприятий и санитарного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. А нижний порог штрафа составляет 17 тысяч гривень», - подчеркнул Кличко.