Во Львове на коронавирус массово тестируют священников разных конфессий (видео)
13:22, 14 апреля 2020Страна
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На сегодня проверили уже более двухсот священнослужителей, пока все тесты отрицательные.
Украинских священников массово тестируют на коронавирус / Скриншот
После вспышки эпидемии в Киево-Печерской лавре священников всех конфессий начали тестировать на коронавирус во Львове.
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Как сообщается в сюжете ТСН, сейчас проверили уже более двухсот священнослужителей. Пока все тесты отрицательные.
Бригады медиков работают на выезде, на территории храмов. До конца недели анализы возьмут у более тысячи священников, которые на время карантина хоть и сократили контакты с прихожанами, но полностью дистанцироваться от них не могут.
Напомним, Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин, сейчас там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
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