Вспышка коронавируса в Киево-Печерской лавре: Кличко рассказал о ситуации (видео)

В Киево-Печерской лавре по состоянию на 13 апреля было выявлено более 90 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, ее закрыли на карантин.

Помещения Киево-Печерской лавры усиленно дезинфицируют, вход посторонних лиц на территорию заповедника возможен только по спецпропускам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Вчера мы усилили карантин. На территории Лавры выставили 4 поста из правоохранителей, специалистов лабораторного центра. Также полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории, попасть туда можно только по специальным разрешениям», - отметил Кличко.

По словам мэра, вчера в Лавру были направлены бригады медиков, уже обследовали 230 служителей и 68 учащихся духовной семинарии.

«Среди них обнаружили больных, двоих госпитализировали. Один отказался от госпитализации. Сегодня запланирован отбор образцов для лабораторного ПЦР-исследования у служителей Киевской духовной академии и семинарии», - сообщил Кличко.

Читайте такжеЭпидемия в Лавре: умерли уже двое людей, инфекция подтвердилась у настоятеля Павла – СМИ

По его словам, также утром начали усиленно дезинфицировать помещения Киево-Печерской лавры.

«Ее (дезинфекцию) будут делать ежедневно, как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры», - отметил городской голова.

Как сообщал УНИАН, в Киево-Печерской лавре по состоянию на 13 апреля было выявлено более 90 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, ее закрыли на карантин.

Умерли уже три монаха, а настоятель Лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19 и который находился в самоизоляции, в связи с ухудшением самочувствия госпитализирован.