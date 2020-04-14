В Киеве количество больных COVID-19 превысило полтысячи человек (видео)

За прошедшие сутки еще 56 киевлян заболели на COVID-19.

За прошедшие сутки еще 56 киевлян заболели COVID-19, всего в столице зарегистрировано 551 подтвержденный случай заболевания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 56, из них 5 медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

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Среди заболевших за прошедшие сутки - 26 женщин в возрасте от 26-ти до 74 лет и 24 мужчины - в возрасте от 21 до 82 лет.

Среди заболевших детей - три девочки и трое мальчиков в возрасте от 3 до 7 лет.

В больницы за прошедшие сутки госпитализированы 11 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

«Отмечу, что из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще два - в Киево-Печерской лавре. А также летальный случай, о котором я сказал, - это монах из Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был ранее госпитализирован оттуда. Мужчине было 42 года», - сообщил Кличко.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Кличко заявил, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин, там уже выявлено более 90 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

По состоянию на утро 14 апреля в Украине зарегистрировано 3 тыс. 372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

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