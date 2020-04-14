В Минздраве предостерегли украинцев от самолечения COVID-19 "Плаквенилом"

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что препарат "Плаквенил" при лечении COVID-19 можно использовать только в условиях медицинских учреждений и под наблюдением врачей.

Министр здравоохранения Максим Степанов предостерег украинцев от самолечения COVID-19 препаратом, который используется при терапии ревматических заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

Министр отметил, что о в середине марта американские и европейские врачи заявили об удачном применения препарата "Плаквенил" в комплексной терапии для лечения коронавируса.

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«Этот препарат был внесен в наши национальные стандарты, в протокол лечения, как экспериментальный. Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей и в условиях медицинского учреждения. Также при использовании этого препарата очень четко прописано предоставление информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Но я еще раз хочу подчеркнуть: никакого процесса самолечения такого рода лекарственными средствами быть не может», - подчеркнул он.

Степанов отметил, что этот медпрепарат используется при лечении определенных ревматических заболеваний, в том числе системной красной волчанки.

«После заявлений об эффективном использовании этого лекарственного средства при COVID-19 это средство начало просто исчезать из наших аптечных сетей. Мы заботимся о всех наших граждан, были проведены переговоры с компанией-производителем по дополнительных поставках этого препарата в аптечную сеть, но, с другой стороны, нам было нужно улучшить контроль за этим препаратом. Именно для этого на следующем заседании правительства он будет внесен в программу «Доступные лекарства» и будет продаваться исключительно по электронным рецепту», - сказал Степанов.

Справка УНИАН. Во время пандемии коронавируса «Плаквенил», содержащий действующее вещество гидроксихлорохин, начали использовать для лечения пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19. Это привело к ажиотажу вокруг этого медикамента в аптеках.

8 апреля Степанов заявил, что в Минздраве договорились с компанией-производителем «Плаквенила» о поставках дополнительной партии препарата по всей стране.

По состоянию на утро 14 апреля в Украине зарегистрировано 3 тыс. 372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

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