Улицы Борислава дезинфицируют с помощью снежной пушки (видео)

Пушка не только эффективна, но и экономна - дезраствора тратит в 4 раза меньше.

В городе Борислав во Львовской области раствор хлора начали распылять из снежной пушки.

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Как сообщается в сюжете ТСН, идею и саму технику предоставил владелец одного из горнолыжных курортов. По его словам, опыт позаимствовали у зарубежных коллег.

Пушка, как отмечается, не только эффективна, но и экономна - дезраствора тратит в 4 раза меньше. К дезинфекции города привлекают 2 автомобиля ГСЧС и трех спасателей

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что вопрос ослабления карантинных ограничений будет рассматриваться ближе к 24 апреля.

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