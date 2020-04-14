Улицы Борислава дезинфицируют с помощью снежной пушки (видео)
12:48, 14 апреля 2020Страна
190 0
Пушка не только эффективна, но и экономна - дезраствора тратит в 4 раза меньше.
На Львовщине улицы дезинфицируют нетрадиционным способом / скриншот
В городе Борислав во Львовской области раствор хлора начали распылять из снежной пушки.
Читайте такжеКарантин в Кривом Роге: музыкант устроил концерт на крыше многоэтажки (видео)
Как сообщается в сюжете ТСН, идею и саму технику предоставил владелец одного из горнолыжных курортов. По его словам, опыт позаимствовали у зарубежных коллег.
Пушка, как отмечается, не только эффективна, но и экономна - дезраствора тратит в 4 раза меньше. К дезинфекции города привлекают 2 автомобиля ГСЧС и трех спасателей
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что вопрос ослабления карантинных ограничений будет рассматриваться ближе к 24 апреля.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter