Минздрав начал аудит медицинской отрасли во время эпидемии: "первые сигналы - тревожные"

С 1 апреля 2020 года в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на прошлой неделе инициировал аудит отечественной медицинской отрасли. По его словам, из регионов поступают «тревожные сигналы».

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Как сообщает пресс-служба Минздрава, такое заявление Степанов сделал во время брифинга.

“На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов – тревожные”, - отметил министр.

В министерстве также напомнили, что с 1 апреля 2020 года в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он заключается в том, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с НСЗУ.

Ранее в Минздраве спрогнозировали процент украинцев, которые заразятся коронавирусом.

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