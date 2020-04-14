У двух сотрудников Запорожской АЭС обнаружили коронавирус: в Энергодаре ужесточают карантин

Город Энергодар, где расположена АЭС, признан территорией карантинной зоны.

У двух сотрудников Запорожской атомной электростанции, которая расположена в городе Энергодар, обнаружили коронавирус.

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Как сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации, об этом на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области совместно со штабом по борьбе с коронавирусом заявил и. о. директора областного лабораторного центра МЗ Украины, главный санитарный врач области Роман Терехов.

«В г. Энергодар выявлено три случая заболевания коронавирусом, два из которых – у работников атомной электростанции. Теперь необходимо проверить всех работников Запорожской АЭС на случай заболевания», - рассказал Терехов.

Отмечается, что во время обсуждения этого вопроса было предложено ввести в Энергодаре более жестокие меры по ограничению передвижения местных жителей, а также ограничение выезда или въезда в город.

«После обсуждения этого вопроса участники заседания единогласно признали черту города Энергодар территории карантинной зоны», - говорится в сообщении.

По информации Запорожского областного лабораторного центра Минзжрава Украины, по состоянию на утро 14 апреля в области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в частности в Энергодаре зафиксировано четверо больных.