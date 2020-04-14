Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько пациентов выдержит медицина (инфографика)

Журналисты посчитали, сколько на сегодня украинцев приходится на одну "скорую", одно койко-место и одного врача-инфекциониста.

Украинская медицина сможет может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных Covid-19, если резко возрастет наплыв зараженных пациентов. Тогда можно будет пройти эпидемию, и параллельно лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний.

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Об этом сообщил замминистра министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Чиновник уточнил, что это касается больных с тяжелым течением коронавирусной болезни, которые нуждаются в стационарном лечении.

"Мы считаем, что на количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением и будут требовать реанимационных мероприятий. И наш предел, на который мы рассчитывали, и какого мы придерживаемся – не более 3,5 тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний", - сказал он в эфире

Сейчас, по словам Ляшко, чтобы не допустить такой критической ситуации необходимо всем украинцам оставаться дома и не нарушать правил карантина.

На данный момент, по прогнозам Минздрава, Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.

Напомним, по словам главы МОЗ, стандартный протокол лечения, который утвердило правительство, украинские медики будут использовать в зависимости от протекания болезни и состояния пациента (это тяжелое или критическое состояние). Врачи приписывают лекарства, утвержденные протоколом, а также применяют препараты дополнительные, в которых нуждается каждый пациент индивидуально.

Сколько украинцев приходится на одну машину скорой помощи

Журналисты "Слово и дело" выяснили, сколько украинцев приходится на каждую машину скорой помощи, на одну койку в больнице и на одного врача-инфекциониста в стране.

В 2019 году в Украине было 2 тыс. 947 автомобилей скорой помощи без учета авто, подлежащих капремонту или списанию. Из них авто экстренной медпомощи (типа В) – 2 тыс. 676 и реанимобили (типа С) – 271 машина.

На одно авто "скорой помощи" приходится 14 тыс. 211 украинцев.

Больше всего «скорых» в Киеве, где на 246 авто приходится чуть больше 12 тыс. населения. Меньше всего «скорых» в Волынской области, где на 52 машины скорой помощи – 19 тыс. 830 человек.

Сколько украинцев приходится на одну больничную койку в инфекционном отделении

Если не будут создаваться дополнительные койко-места в инфекционных отделениях больниц, то в целом в Украине насчитывается 12 тыс. мест для инфекционных больных. На одно инфекционное койко-место приходится 3,5 тыс. человек.

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Самая благополучная ситуация с инфекционными отделениями в Одесской области, где на 1,9 тыс. коек приходится 1 тыс. 200 жителей и в Николаевской области – на 1,3 тыс. коек в инфекционных отделениях больниц приходится 900 жителей области.

Самые скромные возможности разместить в больницах больных COVID-19 в Ровненской области, где на 151 койку претендуют 7,6 тыс. жителей области.

Что касается количества аппаратов ИВЛ, то на 1,9 тыс. аппаратов – 22 тыс. 400 человек.

Сколько украинцев приходится на одного врача-инфекциониста

Всего в Украине 3 тыс. 623 врача (инфекционисты, терапевты, педиатры). На одного медицинского специалиста – 11 тыс. 600 потенциальных пациентов.

Больше всего врачей в Запорожской области, где насчитывается 308 медработников, которые могут оказывать помощь больным коронавирусом. При этом на одного врача приходится 5 тыс. 500 пациентов.

Наихудшая ситуация в Хмельницкой области, где есть только 51 врач специализированной практики. На одного врача – 24 тыс. 600 жителей области. В Луганской области на одного врача – 27 тыс. 400 жителей области.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3 тыс. 372 случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе у 594 медицинских работников.

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