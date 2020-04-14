В Минздраве рассказали о роли студентов-медиков в мероприятиях по противодействию COVID-19

По словам Степанова, студенты-медики могут добровольно принять участие в мероприятиях по противодействию эпидемии COVID-19 и заполнить анкету.

Студенты-медики привлекаются только к организационно-техническим мероприятиям во время противодействия COVID-19, а не к оказанию медицинской помощи.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

«Есть такая инициатива - студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19... Они привлекаются не для оказания медицинской помощи, а именно для организационно-технической помощи для борьбы с COVID-19», - заверил министр.

По словам Степанова, студенты-медики могут добровольно принять участие в мероприятиях по противодействию эпидемии COVID-19 и заполнить анкету. «Количество заполненных анкет от наших студентов на сегодняшний день уже около 1,1 тыс.», - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о намерении создания мобильных бригад из студентов-медиков и интернов, которые будут помогать семейным врачам в борьбе с коронавирусом.

В Украине по состоянию на утро 14 апреля уже зафиксировано 3 тыс. 372 случая коронавирусной болезни.