Врач о второй волне коронавируса: может быть легче, если постепенно переболеет больше людей

Чтобы сформировался коллективный иммунитет, люди все равно должны переболеть, уверен врач.

Если карантинные мероприятия в Украине будут ослаблять постепенно и люди будут болеть равномерно, тогда есть большая вероятность, что вторая волна коронавируса осенью будет значительно легче, чем первая.

Об этом в комментарии Obozrevatel сказал бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

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Если же этого не делать, по его словам, то кроме катастрофы в экономике, на осень можно спровоцировать вторую и значительно более масштабную волну инфицирования.

"Карантин следует ослаблять, особенно на лето, тогда на осень у нас может остаться небольшое количество людей, которое должно заболеть. Соответственно, не будет такой большой второй волны. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, люди все равно должны переболеть. Фактически, темпы распространения вируса и уровень заболеваемости населения сможем регулировать в ручном режиме. В таком случае у медицинской системы тоже будет время для восстановления своих возможностей, в том числе и технических", – отметил Протас.

По его словам, медицинской системе следует менять акценты в диагностике коронавируса, перейдя от массового тестирования на его наличие к тестированию на иммунитет против вируса.

"Нам надо знать, сколько у нас сейчас переболело населения и сколько останется на осень. Учитывая то, что большая часть болеет в легкой форме или вообще бессимптомно, т.н. носительство, то нет смысла их выявлять. Люди сами обращаются в больницы в случае повышения температуры, одышки или даже насморка. Переболело уже намного больше людей, чем подтверждено официально. Теперь нам важнее знать, у кого есть иммунитет к вирусу. Вот на этом следует делать акцент", – подытожил врач.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 апреля уже зафиксировано 3 тыс. 372 случая коронавирусной болезни.

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