Во Львовской области за ночь с подозрением на коронавирус обратилось три человека

В целом положительный результат теста на коронавирус был зафиксирован у 136 пациентов области, из них 5 человек умерли.

По состоянию на утро 14 апреля во Львовской области было зарегистрировано три новых подозрения на коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом сообщает Львовская облгосадминистрация со ссылкой на врача-эпидемиолога Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

"В период с 22:00 13 апреля до 8:00 14 апреля, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 3 человек. Пациенты из города Жовква", - говорится в сообщении.

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В целом во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратился 851 человек. По состоянию на сейчас с подозрением на коронавирус есть 115 человек.

Положительный результат теста на коронавирус был зафиксирован у 136 пациентов области, из них 5 человек умерли. Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 86 человек. Семеро человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 6 пациентов выздоровели.

На самоизоляции находятся 598 человек. За все время выписаны - 167 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 18-ти пациентов состояние тяжелое. 3 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:30 14 апреля зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

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