За минувшие сутки коронавирусом заразились 64 медработника

За минувшие сутки выздоровели 23 человека, умерло 5.

За минувшие сутки COVID-19 заболели 64 медицинских работника.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

«В течение суток на территории Украины по данным лабораторных центров подтверждено методом ПЦР 270 человек, заболевших COVID-19, из них - 64 медицинских работника. Госпитализированы 69 человек, из них - трое детей», - заявил он.

«На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 4 человека. Выздоровели 23 человека, в том числе 3 медицинских работника. Умерло 5 человек», - добавил Степанов.