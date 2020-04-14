В Украине растет число победивших COVID-19 людей

За сутки было зафиксировано 270 новых случаев коронавирусной болезни.

В Украине по состоянию на 9.30 14 апреля зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 270 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 200 случаев;

Волынская область — 80 случаев;

Днепропетровская область — 71 случай;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 112 случаев;

Закарпатская область — 99 случаев;

Запорожская область — 89 случаев;

Ивано-Франковская область — 332 случая;

Кировоградская область — 144 случая;

г. Киев — 551 случай;

Киевская область — 224 случаи;

Львовская область — 136 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 5 случаев;

Одесская область — 69 случаев;

Полтавская область — 26 случаев;

Ровенская область — 134 случая;

Сумская область — 74 случая;

Тернопольская область — 280 случаев;

Харьковская область — 14 случаев;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черновицкая область — 546 случаев;

Черкасская область — 105 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 года в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 13 апреля было зафиксировано 3 тыс. 102 случаи коронавирусной болезни COVID-19.

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