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В Украине растет число победивших COVID-19 людей

09:35, 14 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

В Украине по состоянию на 9.30 14 апреля зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 270 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 200 случаев;
  • Волынская область — 80 случаев;
  • Днепропетровская область — 71 случай;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 112 случаев;
  • Закарпатская область — 99 случаев;
  • Запорожская область — 89 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 332 случая;
  • Кировоградская область — 144 случая;
  • г. Киев — 551 случай;
  • Киевская область — 224 случаи;
  • Львовская область — 136 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 5 случаев;
  • Одесская область — 69 случаев;
  • Полтавская область — 26 случаев;
  • Ровенская область — 134 случая;
  • Сумская область — 74 случая;
  • Тернопольская область — 280 случаев;
  • Харьковская область — 14 случаев;
  • Херсонская область — 34 случая;
  • Хмельницкая область — 22 случая;
  • Черновицкая область — 546 случаев;
  • Черкасская область — 105 случаев;
  • Черниговская область — 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 года в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 13 апреля было зафиксировано 3 тыс. 102 случаи коронавирусной болезни COVID-19.

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