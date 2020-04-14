В Украине растет число победивших COVID-19 людей
В Украине по состоянию на 9.30 14 апреля зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровело.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 270 новых случаев коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 200 случаев;
- Волынская область — 80 случаев;
- Днепропетровская область — 71 случай;
- Донецкая область — 12 случаев;
- Житомирская область — 112 случаев;
- Закарпатская область — 99 случаев;
- Запорожская область — 89 случаев;
- Ивано-Франковская область — 332 случая;
- Кировоградская область — 144 случая;
- г. Киев — 551 случай;
- Киевская область — 224 случаи;
- Львовская область — 136 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Николаевская область — 5 случаев;
- Одесская область — 69 случаев;
- Полтавская область — 26 случаев;
- Ровенская область — 134 случая;
- Сумская область — 74 случая;
- Тернопольская область — 280 случаев;
- Харьковская область — 14 случаев;
- Херсонская область — 34 случая;
- Хмельницкая область — 22 случая;
- Черновицкая область — 546 случаев;
- Черкасская область — 105 случаев;
- Черниговская область — 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 года в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 13 апреля было зафиксировано 3 тыс. 102 случаи коронавирусной болезни COVID-19.
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